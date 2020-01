Innrømmet å ha kjørt 132 km/t på Øysand

Nyheter

Sjåføren i starten av 20-årene ble målt til 132 km/t i 80-sonen på E39 ved Øysand 22. oktober i fjor. Turen foregikk sent på kveld.

Da saken var oppe i Sør-Trøndelag tingrett, tilsto mannen fartsoverskridelsen. Mannen forklarte at han og samboeren skulle kjøre til McDonalds, og at han ble stanset av en sivil politibil. Politiet forklarte at de hadde foretatt gjennomsnittsmåling på litt under tre kilometer, og at de målte da farten til 136 km/t. Dette ble redusert til 132 km/t i siktelsen.

Påtalemyndigheten foreslo 36 timers samfunnsstraff og tap av førerkort. Dette ble også dommen. Han fikk samfunnsstraff og inndragning av førerrett på ni måneder. Om han vil kjøre bil igjen, må han bestå delvis ny praktisk førerprøve. Mannen slapp å betale bot på grunn av svak økonomi. Han vedtok dommen.