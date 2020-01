Enda færre gauper kan felles i Midt-Norge

Nyheter

Kvotejakta på gaupe starter 1. februar, og Klima- og miljødepartementet åpner for at 54 gauper kan felles. Jakta kan bare pågå i fire av de åtte rovviltregionene ifølge departementet. Én av regionene er Møre og Romsdal samt Trøndelag. Der er bestandsmålet for ynglinger nådd, men statsråd Sveinung Rotevatn (V) har likevel bestemt seg for å overprøve rovviltnemndas vedtak om en kvote på 30 gauper.

I stedet birr kvoten på 25 gauper, og statsråden viser til råd fra Miljlødirektoratet.

Ifølge registreringer er det 323 gauper, og bestanden har hatt en svak nedgang fra 2018 til 2019. Antall familiegrupper har økt ifølge prognosen.

For region 6 som er Møre og Romsdal samt Trøndelag, er bestandsmålet (antall ynglinger) 12. Telling viser at det var 15,5 ynglinger. Ingen regioner har så mange ynglinger av gaupe som Midt-Norge. Men for landet under ett ble det færre ynglinger enn bestandsmålet. Totalt for Norge var bestandsmålet på ynglinger på 65, og så ble det telt opp 55.

