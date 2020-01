Setter inn tiltak for elever etter at foreldre truet med skolenekt

Nyheter

Foreldre var så opprørt over sikkerheten til unger som tar skolebuss fra Lebergsvegen på Kvål at de varslet at de kom til å holde ungene hjemme fra Rosmælen skole fra mandag av om det ikke ble ordnet med ekstra sikringskjøring. Én av dem er Veronika Hammer som skriver i ei tekstmelding til Trønderbladet at foreldregruppa i Losengrenda kommer til å holde barna hjemme fra skolen fra mandag, inntil det blir ordnet med sikringskjøring for barna. Det lyktes ikke Trønderbladet å få tak i Hammer før avisa gikk i trykken.