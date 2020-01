Luftballonger over dalen

Nyheter

Trønderbladet har fått henvendelse fra flere om at de observerer store luftballonger over Kvål. Ballongene skal være synlig blant annet fra boligfeltet i Vassfjellet og fra langs Bennavegen.

- Et spennende skue, forteller Ann Tove Buklev som er blant dem som har kontaktet avisa.

Ballongene kan også beskues fra Melhus sentrum.

Foreløpig er det uklart hvorfor luftballongene er sendt opp. Politiførstebetjent Rune Røddesnes i Gauldal politistasjonsdistrikt forteller at politiet ikke har registrert noe rundt dette i loggen.

- Politiet skal ha melding om arrangement som kan påvirke trafikken og skape ordensforstyrrelser. I dette tilfellet kan det jo være at bilister kikker opp i lufta, men det skal de ikke gjøre, sier Røddesnes.

På en av ballongene står det et firmanavn, og Espen Brill i WTW AS i Trondheim forteller at firmaet sponser ballong hos Trondheim Ballongklubb.

- Mest sannsynlig er det ballongklubben som er ute på tur. Det er fint vær i dag og ypperlig ballongvær, sier Brill.

Det har ikke lyktes Trønderbladet å få tak i Trond Nordby i Trondheim Ballongklubb, og Brill sier at dette kan skyldes at Nordby er oppe med en av ballongene.

Avinor opplyser at dersom luftballonger er under 10.000 fot, er det ikke meldingspliktig til dem.

Saken oppdateres!