Kommunestyret vedtok E6-plan, men....

Med et bredt smil om munnen gikk prosjektleder Petter K. Angelsen fra Nye Veier ut fra tirsdagens kommunestyremøte der et stort flertall vedtok detaljreguleringsplanen for ny E6 fra Melhus sentrum til sør for Kvål sentrum. Angelsen bekrefter at Nye Veier er glad for at andregangs behandling av endringsforslaget for ny E6 nå er vedtatt. Nye Veier fremmet endringsforslaget av hensyn til boliger på Søberg og for å bedre forholdene for fisk i sidebekker.

Et vedtak i kommunestyret var viktig for Nye Veier for å kunne sette fullt trøkk på veibygginga.

Nye Veier er lettet etter at første hinder for E6 er passert Melhus formannskap sa ja til flytting av veilinja på Søberg, og blir det ja også i kommunestyret vil Nye Veier sette i gang for fullt.

Men kommunestyret er ikke helt fornøyd med planen, og sender et plankart for gang- og sykkelvei forbi Øya videregående skole ut på ny høring til Statens vegvesen, fylkesmannen og berørte grunneiere.

Fylkesmannen og NVE stiller krav til Nye Veier Nye Veier har søkt om å få flytte veilinja for ny E6 på Søberg, og Fylkesmannen går med på å trekke innsigelse mot at veiselskapet går med på noen krav.

Det er frykten for framtida til skolen som fører til at flertallet vil ha en ny vurdering av den foreslåtte gang- og sykkelveien. 26 av 36 representanter (Ap manglet én) stemte for forslaget som Fritz Arne Haugen (Sp) fremmet på vegne av flertallsgruppa (SP, H og ML) om ny høring for plankartet for gang- og sykkelvei. Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet støttet også forslaget fra flertallsgruppa, mens Arbeiderparti-gruppa ble stilt fritt.

Anne J. L. Byfuglien (KrF) var den som sterkest advarte mot å legge en gang- og sykkelvei forbi Øya videregående skole, og hun mener det er fare for hele driftsgrunnlaget for skolen fordi fjøset kan komme i faresonen om en gang- og sykkelvei må bygges mellom fjøset og dagens E6. Dagens E6 skal gjøres om til fylkesvei, og Svein Evjen (H) opplyste at det vil bli kraftig trafikkreduksjon på veien mellom Kvål sentrum og Skjerdingstad når ny E6 står ferdig et stykke unna.

Tre i kommunestyret ble erklært inhabile. Merethe Moum (Melhuslista) fordi hun er deleier i en eiendom innenfor planområdet, Stine Estenstad (H) fordi hun sitter i styret for Øya videregående skole og Hjalmar Hugdal (KrF) fordi han har ansvar for gårdsdrifta ved Øya videregående skole.

