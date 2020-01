Søker om fritak fordi han er i militærtjeneste

Nyheter

I det nye Mehus kommunestyre er det ei gruppe med unge under 30 år, og blant dem er Even Kjøsen Unsgård som fyller 20 år i år. Han var helt fersk i politikken da han kom inn for Senterpartiet som ble valgets vinner, og er blant de mange hølondingene som er blitt kommunestyrerepresentanter.