Bekymret for trafikksikkerheten på Hovin

Nyheter

Geir Tore Midttømme (Ap) mener det er på høy tid at det lages en trafikksikkerhetsplan for området ved oppvekstsenteret på Hovin. Under kommunestyremøtet på tirsdag tar han i en interpellasjon opp forslaget om at rådmannen skal utarbeide en plan for å ivareta trafikksikkerheten i og ved oppvekstområdet på Hovin.