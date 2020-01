Tar avskjed med første faste preses

Nyheter

Med kultur- og salmekveld i Vår Frue kirke lørdag og høytidelig avskjedsgudstjeneste i Nidarosdomen, tar Den norske kirke avskjed med sin første faste preses, Helga Haugland Byfuglien.

Helga Haugland Byfuglien ble innsatt som preses i 2011, og har siden vært en naturlig frontfigur for Den norske kirke.



Hun har ledet kirken gjennom krevende debatter og omstillinger og stått i spissen for store nasjonale markeringer. I fjor høst varslet hun at hun ville gå av, og denne helgen markeres avskjeden i Trondheim.

Solveig Slettahjell, Edvard Hoem og Nidaros domkor er noen av aktørene på kultur- og salmekvelden i Vår Frue kirke. Søndagens avskjedsgudstjeneste ledes av domprost Ragnhild Jepsen. Preses Helga Haugland Byfuglien holder dagens preken og Nidarosdomens guttekor deltar.