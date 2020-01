Snøkledd sukkertopp

Nyheter

Dette tettstedet ligger ved en fylkesvei som går mellom «hovedstaden» i denne kommunen og Koppang. Her er det hus som vitner om en annen tid da det var butikk, bakeri og bensinutsalg. Like ved ligger det også et forsamlingshus, og dette ligger inntil berget – derav navnet. Som et ekstra tips kan det nevnes at elva er ei landskjent lakseelv.