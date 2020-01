Sliter med å få tak i sykepleiere

Nyheter

Stillinga som sykepleier ved Hølonda helse- og omsorgssenter ble lyst ut i midten av desember, og så langt har ingen meldt seg som søkere. Det er ikke første gangen det har manglet sykepleiere. Varaordfører Stine Estenstad har tidligere fortalt til Trønderbladet at hun tok et vikariat som sykepleier der mens hun var leder for Frivilligsentralen for å avhjelpe situasjonen.