Denne bilen kommer til Melhus

Nyheter

Bilen har kjørt store deler av Norge for å kartlegge GPS-dekninga. Den er fullspekket av elektronikk for å måle nøyaktigheten på GPS-signaler. Det er landbruket som er oppdragsgiver, og stadig flere traktorer, skurtreskere og redskap benytter autostyring fra satelitter.

Truls Olve Terjesønn Hansen er rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving og forklarer at dette er et prosjekt støttet av Landbruksdirektoratet, for å lage dekningskart over hele landet.

Måler nøyaktigheten

- Vi måler hvilke deler av landet som kan ta i bruk satelittsignaler, og hvor stor nøyaktigheten er. På de beste stedene er vi innenfor fire centimeter, mens andre steder har ikke mer enn 20 centimeters nøyaktighet, forklarer rådgiveren.

Hele Nord-Norge er kartlagt, og lengst nord er satelittene rundt ekvator for langt unna til å oppnå særlig stor nøyaktighet. Det samme på Vestlandet, der fjella stenger for tilgangen.

- Vi har vært i Haltdalen og Budalen for å måle, og vi ser at daler som går nord-sør har bedre dekning enn daler som går øst-vest. I dag er vi i Snåsa, og vi skal kjøre oss sørover landet i vinter, sa Hansen på lørdag.

Skal kartlegge Melhus

Mandag vil bilen komme til Melhus, og den har CF Maskin på Søberg som base. Interesserte kan følge bilen ut i terrenget, og se hvordan GPS-målingene foregår. Truls Olve Terjesønn Hansen vil fortelle om presisjonslandbruk og hvilken nytte bønder kan ha av slikt utstyr.

GPS-systemer har i mange år blitt brukt i landbruket. I begynnelsen var utstyret kostbart, og ble mest benyttet av entreprenører og bønder som kjørte over store areal. Nå er utstyret tilpasset bønder flest, og det har fått en presisjon som gjør at traktorsjåfører kan slippe rattet og la automatikken overta med centimeterpresisjon.

Framtida

- Presisjonslandbruk er et satsningsområde i Norsk Landbruksrådgiving. Det kan lette bondens hverdag og gi større nøyaktighet i arbeidet. Det kan også gi økte avlinger og det sparer miljøet, blant annen ved å redusere avrenning av næringsstoffer når gjødsla kan tilpasses behovet, sier rådgiveren.

- Du er glad i å kjøre bil?

- Ja, jeg har vært i de fleste kriker og kroker. Men jeg har kjørt bare i Trøndelag. Andre har kjørt i Nord-Norge og på Vestlandet. Vi skal bruke ett år på arbeidet, forklarer Hansen.

Han sier interessen for presisjonslandbruk er veldig stor. Et møte på Skjetlein mandag 20. januar samlet hele 200 deltakere, de fleste gårdbrukere.

