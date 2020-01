I Trond Bratlands minne

Pappa fikk tre år i Midtre Gauldal før han måtte gi opp

Kreftdiagnosen kom som et urettferdig stikk fra livet som hadde blitt så godt, og et ellers aktivt liv skulle ta en brå vending. Likevel opplevde pappa at de siste årene var noen av de beste han hadde.