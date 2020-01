Nyheter

Politiet melder at det har vært flere utforkjøringer i løpet av fredagen, og at det er et vanskelig føre på veier.

Den ene utforkjøringa har vært på E6 rett sør for Soknedal. Der er det ifølge politiet fire i bilen. Ifølge politiet har det ikke oppstått alvorlig personskade.

Den andre har vært på Hølondvegen omtrent fem kilometer fra Melhus. En bil har kjørt av veien.

- Heller ikke her er det snakk om personskade. Men dårlig føre, slår politiet fast i meldinga.