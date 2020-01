Vil informere om Corona-viruset

Nyheter

Et nytt coronavirus gav utbrudd av lungebetennelse i Wuhan i Kina tidligere i januar. Coronaviruset er i slekt med sars-viruset som forårsaket en global epidemi i 2003. Viruset fører til en lungebetennelse-lignende sykdom, og gir farevarsler over hele verden.

De første sykdomstilfellene ble påvist blant personer som hadde oppholdt seg i et marked som selger levende dyr i byen Wuhan, Kina. Infeksjonen ble derfor først oppfattet som en zoonose, det vil si at den smitter fra dyr til mennesker.

Seinere tilfeller har oppstått hos personer som ikke har hatt kontakt med dyr, og det ser dermed ut til viruset også kan smitte fra person til person. Viruset smitter antagelig gjennom berøring mellom syke og friske, og ved at man utsettes for små dråper fra hosting eller spytting.

Tirsdag ble det kjent at viruset har spredd seg til USA. Taiwan har også påvist viruset, og det er mistanke om at det finnes i Australia. Folkehelseinstituttet utelukker ikke at viruset kan spre seg til Norge, til tross for strenge sikkerhetstiltak. Ingen personer i millionbyen Wuhan får reise ut av byen, og flere internasjonale flyplasser har innført kontrolltiltak. Verdens helseorganisasjon hadde krisemøte i onsdag, for å drøfte situasjonen. Hittil er 17 personer bekreftet omkommet og 444 er smittet i Kina.

En vaksine mot coronaviruset er ikke klar før til neste år.

"Vi følger med" skriver Midtre Gauldal kommune på sin Facebook-side.

