Melhusbygg kan bli en del av regjeringskabalen

Flere medier melder at Anniken Hauglie (H) er ferdig som arbeids- og sosialminister og at Linda C. Hofstad Helland (H) kan være på vei inn i regjeringa igjen.

Dette kan få betydning for Guro Angell Gimse (H) fra Melhus. Gimse er statssekretær i Anniken Hauglies departement, og ble utnevnt til statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet 1. februar i fjor. Da hadde hun noen dager før blitt sendt hjem fra Stortinget der hun hadde fast plass som vararepresentant for Linda C. Hofstad Helleland. Etter at Hofstad Helleland gikk tilbake til Stortinget etter at hun ikke lenger var statsråd, mistet altså Gimse den faste plassen.

Blir Hofstad Helleland statsråd igjen, kan Gimse komme tilbake til Stortinget igjen. En annen mulighet er at Gimse fortsetter som statssekretær.

Trønderbladet har forsøkt å få tak i Guro Angell Gimse for å få en kommentar til hva som skjer for hennes del, og har ikke lyktes med å få en kommentar fra henne. I ei tekstmelding skriver Gimse at hun kan ta kontakt på fredag. Fredag skal det være statsråd, og da kan det bli klart hvem som blir utnevnt til de postene som Fremskrittspartiet hadde i regjeringa.

Gimse ble for øvrig valgt inn i Trøndelag fylkesting sist høst.

