Ungdomsrådet er fortsatt misfornøyd med seksualundervisninga i skolene

- Vi gjør dette for å få bedre seksualundervisning i skolene. Ungdomsrådet har fått høre fra ungdom at de sitter med spørsmål som de sliter med å få besvart, sier nestleder John Oddvar Bodsberg (16) i Melhus ungdomsråd.

I fjor satte ungdomsrådet temaet på dagsorden, og fikk stor medieomtale.

Ønsker bedring

- Men vi føler ikke at det er blitt noen bedring. Nå håper vi at det kan bli en endring ved at lærerne får mer kunnskap om temaet og at helsesykepleierne får mer tid, sier Bodsberg.

Bodsberg forteller at tilbakemeldinga til ungdomsrådet er at seksualundervisninga varierer fra skole til skole.

- Mange finner ut ting via nettet. Men det finnes mye feil på nettet, og slike rykter sprer seg fort. Da tenker en lett feil om hva som er vanlig. På ungdomsskolen handler undervisninga om prevensjon og kjønnssykdommer, og ungdom reagerer på at det fokuseres så mye på konsekvensene av sex, sier Bodsberg.

Ungdomsrådet har sendt inn høringsuttalelse til Helsedirektoratet og har sendt ut spørreundersøkelse til elever.

- Det som går igjen av spørsmål som ungdom ønsker svar på, er når puberteten starter. ungdom opplever også press om å debutere tidlig, og det er mye kroppspress, forteller Bodsberg.

Flere foredrag

Til foredragene har ungdomsrådet invitert samme fagperson som i fjor, og sexolog Beate Alstad kommer for blant annet å snakke om hvordan snakke med barn og ungdom om sex, når og hvordan temaet seksuell helse bør tas opp og om pornografi kan gi barn og unge psykiske, fysiske og sosiale utfordringer ifølge en informasjonsplakat ungdomsrådet har fått laget.

I år blir det både foredrag for ungdomsskoleelever i skoletida mandag og tirsdag, og et åpent foredrag mandag kveld i salen i Melhus rådhus.

- I fjor ble det etterlyst at foreldre ikke hadde fått muligheten til å få med seg foredraget til Beate Alstad, og vi har derfor et åpent foredrag om kvelden slik at foreldre kan komme da, forklarer Bodsberg.

Bodsberg går for øvrig på samme videregående skole (KVT) som Maren Grøthe (18) som er tidligere leder i Melhus ungdomsråd, og som nå sitter i kommunestyret og er leder for utvalg for helse, oppvekst og kultur.

