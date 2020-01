Nyheter

Det er fremmet trusler mot skoler i Trøndelag, skriver politiet i en pressemelding onsdag ettermiddag.

Slik politiet vurderer situasjonen nå, oppfordres alle til å fortsette skolehverdagen som vanlig. Politiet skriver videre at de har god tilgang til informasjon, og kan med bakgrunn av dette gjøre vurderinger av de fremsatte truslene.

"Politiet vurderer alltid om det er fare for liv og helse når vi mottar tips eller når trusler fremmes. Vi følger trusselen tett opp, og vurderer situasjonen fortløpende, herunder behov for å sette inn tiltak for å trygge elever, ansatte og publikum for øvrig", står det i meldingen fra politiet.

Stabssjef i politiet i Trøndelag, Torgeir Moholt, sier til Trønderbladet at det ikke er en konkret hendelse per i dag som ligger til grunn for at politiet går ut med pressemeldingen i dag.

- Det er fremsatt trusler mot veldig mange skoler, både på nasjonalt nivå, flere skoler i Trondheim og rundt omkring i Trøndelag. Truslene er fremsatt gjennom hjemmesider til de respektive skolene, eller på Instagram-kontoer til ansatte og elever, sier Moholt.

Han sier at truslene er formulert vagt og ikke konkrete, men at de er egnet til å skape frykt.

- Det har vært i et sånt volum over tid, at vi nå går ut for å sikre oss en felles forståelse av trusselbildet. Vi går ut og gir et budskap også til de som fremsetter disse truslene, at det vil få konsekvenser dersom de blir tatt.

Moholt sier at truslene ikke har eskalert, og at skolene oppfordres til å fortsette skolehverdagen som før. Stabssjefen sier at det han bekjent ikke er fremsatt trusler mot skoler i Melhus eller Midtre Gauldal.

Publikum bes ta kontakt med politiet dersom de kommer over slike trusler, eller har informajon som kan ha betydning for slike saker.

- Trusselen, enten den er fremmet på et nettsted, sosiale plattformer eller på papir, bør holdes urørt inntil det er gjort avtale med politiet om videre håndtering, sier Moholt.