Mandag klokka 19.30 fikk politiet melding om at en ungdom som er bosatt i en institusjon i Melhus, er savnet.

- Han kom bort da de var på handletur på City Syd, forteller avsnittsleder Finn Skårsmoen i Gauldal politistasjonsdistrikt.

Ungdommen kommer fra et annet sted i Trøndelag. Avsnittslederen forteller at søket foregår ved at det gjøres undersøkelser blant ungdommens kontakter, og at det er gjort forsøk på å ringe ham.