Promillekjørte på E6 i snøvær

En kvinne i 40-årene fra Melhus er dømt for promillekjøring på E6. Kjøringa fant sted lørdag 21. desember, og Sør-Trøndelag tingrett mener det er skjerpende at kjøreturen fant sted i snøvær.

Turen gikk fra ett sted i Melhus til et annet sted. En promilletest en time etter kjøreturen viste at hun hadde en promille på 0,51. Da saken nylig var oppe i Sør-Trøndelag tingrett, tilsto kvinnen promillekjøringa. Hun tok betenkningstid da hun fikk dommen. Dommen lød på 21 dagers betinget fengsel, ei bot på 35.000 kroner og tap av førerrett i 20 måneder. Kvinnen må avlegge ny førerprøve om hun skal ha førerrett igjen. Tingretten tok hensyn til at kvinnen forsørger et barn når det gjaldt bota.