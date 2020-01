Kjørte av veien og fikk beskjed fra politiet om hva han burde ha gjort

Nyheter

Onsdag klokka 19 fikk politiet meldling om at en bil sto forlatt med døra åpen i Kregnesvegen på Kvål.

- Det hadde vært en utforkjøring, og melder så ingen personer på stedet. Det var ikke satt ut varseltrekant, sier seksjonsleder Ole Petter Ustad i Gauldal politistasjonsdistrikt.

Ustad forteller at bilføreren etter hvert kom til stedet, og at han forklarte politiet som hadde kontakt med ham på telefon, at han hadde trøbbel med bilen.

- Bilføreren fikk veiledning fra politiet om at han må varsle politiet ved utforkjøring og sette ut varseltrekant, sier Ustad.

Politiet rykket ikke ut til stedet. Ifølge Ustad oppsto det ingen personskade i trafikkuhellet.