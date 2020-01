Nyheter

Onsdag ettermidddag meldte politiet at en gutt løp på E6 i nordgående felt rett sør for Klett. Politiet sendte ut varsel slik at trafikanter skulle være oppmerksom på den unge fotgjengeren.

Litt senere meldte politiet at gutten hadde kommet seg av E6.

- En politipatrulje dro ut for å lete etter gutten, og fant ham ikke. Enten har han kommet seg av veien eller er blitt plukket opp av noen, sier operasjonsleder Ebbe Kimo i Trøndelag politidistrikt.