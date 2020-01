Frontruta eksploderte under kjøring

Nyheter

Tirsdag klokka 15.30 fikk politiet melding fra en uheldig bilist som kjørte på E6 i Melhus.

- Melder forteller at frontruta har eksplodert under kjøring på E6. Sjåføren har fått kjørt bilen til side og bilen var ikke til hinder for trafikken. Politiet har ikke kjennskap til hvorfor frontruta eksploderte, men det kan ha vært slik at ruta hadde en skade, sier avsnittsleder Finn Skårsmoen i Gauldal politistasjonsdistrikt.

Melderen skal ifølge meldinga til politiet, ha fortalt at det var vanskelig å få plukket opp alle glassbitene.