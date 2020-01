Etterlyser mann etter skyteepisode

Nyheter

Etter at en mann ble skutt i Ila i Trondheim 5. desember i fjor, ønsker politiet å komme i kontakt med en navngitt mann i slutten av 20-årene. Politiet har ikke lyktes med å komme i kontakt med mannen, og har nå sendt ut etterlysning. Mannen det dreier seg om, er Kim Andre Håkonsen født 15. august 1991.

- Politiet ber om at personer som har informasjon om hvor Håkonsen befinner seg nå, tar kontakt med politiet på telefonnummer 73 489400. Dette gjelder også dersom man observerer Håkonsen, eller observerer ham etter 5. desember 2019. Selv om vi ikke har grunn til å tro at han utgjør noen fare for publikum generelt, er det ikke ønskelig at man forsøker å ta kontakt med Håkonsen direkte. Tips om hvor Håkonsen. befinner seg kan også inngis anonymt, heter det i ei pressemelding fra politiet.

Håkonsen er etterlyst som mistenkt i saken og skal ifølge politiet, pågripes. Politiet tror at Håkonseni Norge har tilknytning til Skien, mens han i Sverige benytter navnet Fredrik Olsson i Sverige.