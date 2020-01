Nå vet de hva Litjskjeet betyr

Nyheter

Block Watne skal bygge boliger i et felt på Ler, og går alt etter planen får boligfeltet 90 boliger til slutt. Onsdag skal utvalg for helse, oppvekst og kultur avgjøre hvilket veinavn som skal brukes. Forslaget er at veinavnet skal bli Litjskjeet, i likhet med navnet på boligfeltet.