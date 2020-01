Amund er utenfor fare i Australia

Nyheter

- Nå er været roligere og da er vi ikke lenger i fare, melder 17 åringen fra Lundamo.

Det har vært noen spennende dager for både Amund og familien hjemme på Lundamo.

Det brenner fortsatt i Australia, men rundt Tura Beach er flammene nå under kontroll.

- Nå har røyken lagt seg litt, og flammene er kontrollerbare. Det vil nok være røyk her i flere måneder ennå, men mye mindre enn det har vært. Det sies at det å puste inn denne røyken tilsvarer å røyke 40 sigaretter om dagen. Da er det helt greit at det blir mindre nå framover, sier Amund til Trønderbladet.

