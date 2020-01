Stenger E6 om natta og nå skal det bli fortgang i veibygginga

Nyheter

- Fra 14.01 klokken 22.00 til 15.01 klokken 06.00 stenges E6 fra Skjerdingstad til Melhus. Omkjøring blir på Melhusvegen. Årsaken til veistengningen er at vi skal sette opp et midlertidig rekkverk for å beskytte trafikanter og arbeidere i anleggsperioden. Vi må stenge veien for å montere dette. Vi beklager de ulemper dette eventuelt må medføre, sier seniorrådgiver kommunikasjon Linn Herredsvela i Nye Veier.

Omkjøringa blir på gamle E6 gjennom Søberg, og Nye Veier mener at det vil gå greit fordi det er lite trafikk om natta. Nye Veier har hatt stenging av E6 også tidligere.

Vil flytte veilinja

Selv om byggestarten ble offisielt feiret for flere måneder siden, har det ikke vært den store anleggsaktiviteten langs denne E6-strekninga. Årsaken er at Nye Veier har ventet på en avklaring av om det er mulig å flytte den vedtatte veilinja på Søberg for å gi mindre støy til bebyggelsen. Fylkesmannen og NVE var lunken til flyttinga fordi den nye veilinja blir nær Gaula som er et vernet vassdrag.

Utbyggingssjef Lars Bjørgård i Nye Veier at kontrakten med COWI og Peab er signert, og at Nye Veier nå venter på at Melhus kommunestyre skal behandle søknaden om endring av reguleringsplanen.

Venter på klarsignal Nye Veier har måttet vente med full igangsettelse for ny E6 mellom Melhus og Kvål fordi det fortsatt ikke er klart om det kommer innsigelse fra Fylkesmannen.

- Signalet er at saken kommer opp i kommunestyret 28. januar. Det foreligger ingen innsigelse fra Fylkesmannen eller NVE. Når saken kommer opp i kommunestyret, er det andregangs behandling og da er høringsrunden over, sier Bjørgård.

Nye Veier har villet vente på vedtaket i kommunestyret før den bebudede rundkjøringa på Hofstad blir bygd. Med rundkjøringa vil mye av trafikken gjennom Søberg forsvinne. Foreløpig er det i hovedsak utført anleggsarbeid utenfor Hofstad næringspark og litt i Melhus sentrum. Denne E6-strekninga går fra Melhus sentrum til rett sør for Kvål sentrum, og skal gi firefelts motorvei.

E6 avgjør framtida Fortsatt er det bilen som preger Melhus og Støren, selv etter at E6 ble flyttet.