Solgte mopeden for at han ikke skulle bli fristet til promillekjøring igjen

Nyheter

I Sør-Trøndelag tingrett ble en mann i 50-årene dømt til fengsel i 90 dager for promillekjøring med moped til Øysand, og han må også betale ei bot på 30.000 kroner. Mannen hadde ikke førerkort fordi han tidligere var fradømt førerretten. I retten opplyste mannen at han har kvittet seg med mopeden for ikke å bli fristet til å kjøre med den igjen.