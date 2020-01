Ny pallplass for Jørgen Graabak

Nyheter

Jarl Magnus Riiber klarte ikke å ta sin åttende seier for sesongen. Tyske Vinzenz Geiger spurtslo nordmannen i lørdagens konkurranse i Val di Fiemme.

Riiber imponerte igjen stort hoppkonkurransen. Svevet på 106 meter var klart lengst, og den norske verdenscuplederen starter langrennet med 22 sekunders forsprang til tyskeren Manuel Faisst.

I langrennet over 10 kilometer virket han å gå et veldisponert løp. Men bak kom et stort felt hvor Jens Lurås Oftebro og Jørgen Graabak var med. Det var derimot de tyske løperne med Geiger i spissen som tok kraftig innpå Riiber. Etter 6,3 kilometer var de nærmeste bare 13 sekunder bak.

Ut på sisterunden var avstanden bare 4,4 sekunder. Og deretter samlet løperne seg i et stort tetfelt.

I spurten var det Geiger som var best, og han vant foran Riiber og Graabak. Riiber har vunnet sju av de ni individuelle verdenscupløpene denne sesongen.

Oftebro ble nummer åtte, slått med 9,5 sekunder. Espen Bjørnstad endte på 12.-plass, mens Espen Andersen havnet på plassen bak.

Magnus Kroh ble nummer 23, slått med 1.07, mens Einar Lurås Oftebro ble nummer 25. Kasper Moen Flatla endte på 28.-plassen.