Vil styrke satsinga på turistinformasjon

Nyheter

Tidligere daglig leder Torstein Rognes delte stillinga si med å være leder for Gaula Fiskeforvaltning. Han fortsetter å ha kontor ved natursenteret for fiskeforvalninga, i andre etasje, mens Møyfrid Hanshus overtar ansvaret for senteret på Støren. Hun er tilsatt i 50 prosent midlertidig stilling, inntil det ansettes en fast daglig leder før sommeren.