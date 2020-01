Klaget på at lastebil kjørte for sakte

Nyheter

- Melder kjører bak et utenlandsk vogntog som kjører sakte, leser stasjonssjef Elisabeth E. Eriksen ved politistasjon sør/Gauldal politistasjonsdistrikt fra politiloggen.

Politiet fikk melding fredag klokka 11.30 fra en person som altså var misfornøyd med at vogntogsjåføren ikke kjørte fort nok.

- Vanligvis får vi melding om vinglete kjøring eller at hastigheten er for høy. I et annet tilfelle fikk vi melding om at en personbil kjørte for fort. Det fikk vi ikke gjort noe med fordi vi ikke hadde registreringsnummeret, sier Eriksen.