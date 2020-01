- Gauldal skole- og kultursenter oppstod som et uhell

Nyheter

- Ideen om GSK var veldig nytenkende og nyskapende. Før GSK kom på plass, så vi etter noe lignende i Norge, men det fantes ikke. Det ble sagt at man kanskje måtte helt til Island for å finne et lignende prosjekt med et slikt samarbeid mellom fylkeskommune og kommune; videregående skole, ungdomsskole og kulturhus. Etter åpningen av GSK i 2010 har folk fra store deler av Norge vært på befaring her, for å se hva slags erfaringer vi har gjort oss, sier kultursjef Arnfinn Solem i Midtre Gauldal kommune.