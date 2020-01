Flere får ungdomsstraff

Nyheter

Konfliktrådet i Trøndelag fikk i fjor 874 saker, og de fleste sakene gjleder vold, trusler og krenkelser ifølge pressemeldinga fra Konfliktrådet.

Ifølge pressemeldinga ble åtte ungdommer idømt ungdomsstraff i Trøndelag, og 33 ungdommer har fått straffereaksjonen ungdomsoppfølging. Sederlighet, vold, ran og narkotika er blant forholdene i fjor.

Trønderbladet skrev tidligere denne uka om hvilke straffereaksjoner ungdom som er med på innbrudd og hærverk, kan få og politikontakt Snorre Løvseth nevnte i forbindelse med innbruddet og hærverket på Melhus videregående skole hva som kan være aktuelt.

- Tallene viser en nedgang på 12% i mottatte straffesaker fra Trøndelag politidistrikt fra 336 til 296 i 2019. Trenden viser en økning i sivilt henlagte saker fra politidistriktet på 36%. Økning på 12% i publikumssaker der privat personer, skoler, offentlige etater og andre tar direkte kontakt med konfliktrådet. Selv om saken er henlagt av påtalemyndigheten viser økningen at de involverte har behov for å møtes for å få gjort opp under trygge rammer, heter det i pressemeldinga fra Konfliktrådet.

Tankegangen bak Konfliktrådet er at partene som er berørt av et lovbrudd eller en konflikt, skal kunne møtes ansikt til ansikt for å såkalt gjenopprettende prosess. I Trøndelag har Konfliktrådet 54 meklere som er tilgjengelig for folk uansett hvor de bor i fylket.