Farevarsel om kraftige vindkast onsdag

Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel om kraftige vindkast i Trøndelag onsdag. Vinden øker fra onsdag formiddag i Møre og Romsdal, og på ettermiddagen vil den nå Trøndelag. I Trøndelag ventet lokalt kraftige vindkast på 30-35 m/s fra en sørvestlig retning. Seint onsdag kveld er vinden ventet å dreie vestlig, og det kan lokalt forekomme svært kraftige vindkast på nærmere 38 m/s i ytre strøk, og det kan forekomme kraftige vindkast opp til 30 m/s i indre strøk. Dette skriver Yr.no.

Yr anbefaler folk om å sikre løse gjenstander og unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder. Følg råd og sjekk status fra transportaktører.

Det er også fare for strømbrudd, for eksempel som følge av trær som knekker eller kommer i kontakt med strømnettet. Enkelte veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen. Snøfokk i fjellet gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier. Et godt tips er å sjekke veimeldinger (175.no).