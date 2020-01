Elever i Soknedal blir klimakokker

Nyheter

Dette skriver kommunikasjonsansvarlig Rasmus Norsted i Miljøagentene i en pressemelding.

- «Klimakokkene» er en nasjonal kampanje for 5.-7. trinn, tilpasset faget mat og helse. I løpet av januar skal de påmeldte klassene konkurrere i å lage de mest smakfulle, næringsrike og klimasmarte rettene – bestående av råvarer med så lavt klimaavtrykk som mulig. De beste rettene skal tilberedes av profesjonelle kokker og vurderes av et smakspanel bestående av barn, skriver Norsted.

Rundt 5.000 elever

Norsted skriver at Soknedal skole er blant de påmeldte skolene i Trøndelag. Rundt 5.000 elever deltar.

Kampanjen avsluttes 31. januar, og hvorvidt det er en klasse i Trøndelag som stikker av med hovedpremien på 15.000 kroner gjenstår å se.

Engasjerte miljøagenter Det er rett og slett inspirerende og flott med så engasjerte barn som brenner for et viktig tema.

Vil gi forståelse

Are Shaw Waage er leder i Miljøagentene. Han opplyser at med «Klimakokkene» ønsker man å gi fremtidens forbrukere kunnskapen de trenger for å kunne ta bærekraftige valg i hverdagen.

- Vi ønsker også å gi en forståelse av hvor viktig det er å tenke helhetlig for å motvirke global oppvarming, sier Waage i pressemeldingen.

