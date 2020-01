Vannlekkasje i Melhus kirke

Nyheter

Det sildret vatn nedover murveggen og bak et skap der det ble oppbevart klær for prestene. Tekstilene ble reddet ut, og det ble ingen skader på tøyet.

- Vi fikk berget ut alt før det ble vått, men det var litt dramatisk da det stod på, forteller kirkeverge Kurt Rylandsholm.

Årsaken til lekkasjen ble funnet, og den var stoppet da kirkas folk dro derfra klokka 15.00.

- Det har vært kraftig snøfokk de siste dagene, og det hadde blitt en opphopning av snø bak pipa på taket. Da det ble mildvær smeltet snøen, og vatnet kom seg under steinhellene og inn på et rom over prestesakristiet, og derfra ned langs veggen. Fagfolk ble tilkalt, og det er behov for en utbedring oppe på taket, forklarer Rylandsholm.

Ifølge kirkevergen har det ikke skjedd lekkasje her tidligere.

- Vi har hatt takarbeid på dette stedet i høst, og det er naturlig å anslå at lekkasjen skylder endringer som er gjort oppe på taket. Men dette skal vi få entreprenøren til å se på, sier kirkevergen.

Prestene bringer med seg sine egne prestkjoler til gudstjenestene, så de som oppbevares i kirka er til sporadisk bruk. I skapet var det også oppbevart noen konfirmantkapper og ei ullkappe som prestene bruker ute på kirkegården under begravelser. Det var også noen bøker i skapet, som ble reddet ut uten skader.

Det var ikke behov får å sette på tørkeutstyr. Vatnet ble fjernet og rommet over sakristiet er luftig og vil tørke av seg sjøl, forklarer kirkevergen.