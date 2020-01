Tonje levde ett år i Canadas villmark

Nyheter

Mottoet til 25-åringen er "Følg drømmen, ikke strømmen". I 2017 reiste hun og kjæresten Per Anders Eira til Yukon, langt nordvest i Canada for å leve villmarksdrømmen i ett år. De bodde i tømmerkoie og telt, jaktet og fisket. Nå har Tonje skrevet bok utgitt på Hulder Forlag, der hun forteller om opplevelsene. TV2 har også laget fjernsynsserie om det unge paret og hundene deres.

Hun skriver blant annet om erfaringene ved å leve tett på naturen. Og om å prioritere det som er viktig.

"Tiden er skjør, og det er lett å føle at man ikke strekker til. Jeg opplever at jeg vil og ønsker å få til mest mulig på kortest mulig tid. Jeg vil gjøre det godt på alle arenaer jeg stiller opp på. Det er ikke et flink-pike syndrom, men det er hvordan jeg er som person og hvordan jeg tror min generasjon vokser opp til å bli. Menn som kvinner. Midt oppe i kaoset av stress, planlegging, tidskabaler og jaget på resultater, så mister jeg meg selv og mine kjerneverdier" skriver Tonje.

Derfor reiser hun på tur, og det vil hun fortsette med, skriver hun i boka "Vill i hjertet".

For tida bor hun i Alaska, og planlegger et TV-prosjekt og en 200 mil lang ekspedisjon i Alaskas villmark.

Gauldalinger går skituren som nesten tok livet av Roald Amundsen Ole Hovstad og Mats André Malum fra Singsås og Vegard Broen fra Budal stiller til start i Expedition Amundsen. Det samme gjør Hanne Anita Halseth fra Soknedal og Hilde Holm fra Ler. Skirennet omtales som verdens hardeste ekspedisjonsløp.

Erlend (9) gikk tur på 114 mil I sommer gikk ni år gamle Erlend Eid halve Norge på langs. Neste år skal han og pappa Terje ta den andre halvparten.