Melhus videregående holdes stengt mandag

En vekter meldte fra om et mulig branntilløp klokka 17.12, etter at det ble oppdaget røyk inne på skolen. Ved nærmere ettersyn viste det seg at et brannslokningsapparat var tømt. Uvedkommende hadde vært inne på skolen, men var dratt da brannmannskapene kom. Politiet gjorde undersøkelser, og vil etterforske hendelsen.

En stor rengjøringsjobb

En svært omfattende rengjøringsjobb gjør at hele skolen må holdes stengt på mandag. Elever på alle studiefag og klassetrinn får fri.

Rektor Hanne Mari Sæther fortviler.

- På hele hele området fra hovedinngangen til biblioteket og opp til kantina ligger det støv fra brannslokningsapparatet. Alle bøkene må rengjøres, men noen områder blir stengt av og ryddet seinere. Men vi gjør hovedjobben i morgen mandag, og håper å åpne igjen på tirsdag. Det er pulver overalt, og med elever inne i bygningen vil støvet virvles opp og komme inn i ventilasjonsanlegget. Heldigvis stod ikke anlegget på da hærverket ble gjort, sier rektoren.

Hun tror det kun er ett brannslokningsapparat som er tømt.

- Jeg har vært der sjøl i dag, og vi har ikke funnet mer enn ett apparat. Men 8 kilo er mye når det spres utover som lett pulver, sier hun.

Elevene ble varslet søndag kveld gjennom tekstmeldinger og informasjon på skolens Facebook-side, hjemmeside og interne opplæringskanal.

Politiet ønsker tips

Samtidig med innbruddet på skolen ble det også oppdaget et forsøk på innbrudd i svømmehallen på C-bygget like ved. Dette setter politiet i sammenheng med innbruddet på Melhus videregående.

Dersom noen har observasjoner som kan knyttes til mistenkelig ferdsel ved Melhus videregående skole eller C-bygget er politiet interessert, med tanke på den etterforskninga som skal skje.

Ifølge rektor Hanne Mari Sæther er det ikke spor etter innbrudd ved skolen. Men ei av dørene er åpnet på normalt vis, trolig av noen som hadde nøkkel.

