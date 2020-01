Hvit røyk var ikke brann

Nyheter

En vekter meldte fra om et mulig branntilløp klokka 17.12, etter at det ble oppdaget røyk inne på skolen. Ved nærmere ettersyn viste det seg at et brannslokningsapparat var tømt. Uvedkommende hadde vært inne på skolen, men var dratt da brannmannskapene kom. Politiet gjorde undersøkelser, men operasjonslederen var ikke kjent med hvor mange de hadde vært, eller hvordan de kom seg inn.

Det ble også oppdaget et forsøk på innbrudd i svømmehallen på C-bygget like ved. Dette setter politiet i sammenheng med innbruddet på Melhus videregående skole.

Dersom noen har observasjoner som kan knyttes til mistenkelig ferdsel ved Melhus videregående skole eller C-bygget er politiet interessert, med tanke på den etterforskninga som skal skje.

Åpenbar brannårsak på Hovin Det ble raskt klart at brannen i et bolighus på Hovin startet i en varmeovn på badet.