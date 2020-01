Symbol på storhetstiden i skibygda

Nyheter

Hoppbakken er lett synlig i denne bygda og ligger ved fylkesveien. På motsatt side av veien ligger et skimuseum der en blant annet kan se skistaven som ikke brakk. Bygda er kjent for en skihopper som gjorde det svært bra, og for skiløpere som har hevdet seg på internasjonalt nivå. Fortsatt er det stor interesse for skigåing i bygda, men hoppbakken ble lagt ned for noen år siden fordi interessen for skihopping var dalende. Bygda har også den minste barneskolen i kommunen.