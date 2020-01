Fikk klarsignal til boligbygging

Nyheter

Rett før jul vedtok Melhus kommunestyre detaljreguleringsplanen for Sagmoen på Gåsbakken, og dermed har Roar Kulbrandstad fått klarsignal til å bygge leiligheter. Det er første gang Gåsbakken får privat leilighetsbygg. Kulbrandstad har tidligere fortalt i Trønderbladet at han ønsker å gjøre noe for hjembygda. Planen er å bygge seks leiligheter i et bygg på ei tomt ikke langt unna Gåsbakken skole.