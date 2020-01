De grønne førerkortene ble ugyldige fra nyttår

Nyheter

De grønne førerkortene gav førerrett til det meste. Personbil, motorsykkel, buss, lastebil opp til 7.500 kilo og traktor. Et skikkelig universalkort, som de som kjører opp i dag bare kan drømme om. I årenes løp har sjåfører med grønne førerkort mistet førerretten til en del tunge kjøretøy. Men de var fortsatt gyldige til 31. desember 2019. Det eneste politiet kunne gjøre var å anmode om å skifte førerkort fordi bildet ikke identifiserte sjåføren. For 40 år siden var kravet til bilder et helt annet enn i dag, og mange benyttet konfirmasjonsbildet når de skulle få førerkort. Det sier seg sjøl at bildene nå var utdatert.