Vurderer plan for retting på Singsås som tilfredsstillende

Nyheter

Det kan man lese i et brev fra Gauldal brann og redning IKS til Midtre Gauldal kommune, datert 20. desember, et brev som blant annet omhandler tilsynet utført 4. juni ved Singsås bo- og dagsenter.

Gauldal brann og redning vurderer nå planen for retting av påpekte avvik som tilfredsstillende.

- Som det framgår av tilbakemeldingen skal det gjennomføres en teknisk vurdering av bygget og kommunens tildelingspraksis skal kvalitetssikres. Etter vår vurdering vil dette gi et godt utgangspunkt for det videre arbeidet, skriver Gauldal brann og redning.

- Langt mer krevende

Gauldal brann og redning viser til at kommunen årlig gjennomfører en kartlegging av beboernes bistandsbehov. Denne kartleggingen oppfattes å være en helsefaglig vurdering av beboernes funksjonsevne når det gjelder forhold som alminnelig husarbeid og lignende.

- I det videre arbeidet ber vi dere være oppmerksom på at håndtering av brann for de aller fleste er langt mer krevende enn håndtering av dagligdagse rutiner, skriver Gauldal brann og redning.

Avslår forslag om døgnbemanning Svenn Ola Krognes fremmet et forslag på vegne av Bygdelista, men ble nedstemt i kommunestyret 12. desember.

Ser frem til oppfølging

I brevet kan man lese at i det videre arbeidet bør kommunen blant annet vurdere å utvide sine rutiner til også å gjelde kontroll av merking av rømningsveier.

- Brannvesenet anser med dette årets tilsyn for avsluttet. Vi oppfatter at dere nå er inne i en utredningsfase for å vurdere videre tiltak, og vi ser fram til å følge opp dette arbeidet videre, skriver Gauldal brann og redning.

Flere avvik

Blant avvikene var at eier ikke hadde sørget for fagkyndig kontroll av branntekniske installasjoner og utstyr. Slokkeutstyret var blitt sist kontrollert for tre år siden. Videre hadde eier ikke sørget for tilstrekkelig ettersyn med bygningsdeler, branntekniske installasjoner og utstyr. Dette gjaldt for eksempel å merke rømningsvei.

Fra medlemmer i pårørendegruppa En brannfakkel om forsvarlig eldreomsorg ved Singsås bo- og dagsenter Alt skulle nå være i orden ifølge Midtre Gauldal kommune. Heldigvis oppdaget administrasjonen det samme som vi. Vedtaket om å fjerne nattevakten var gjort på sviktende grunnlag.