Nyheter

En trailer sakset på E6 sør for Soknedal sentrum. Det skriver politiet på Twitter klokka 11.19 fredag.

- Traileren blokkerer to av tre kjørefelt i bakken opp mot Gullvåg, skriver politiet. De advarer mot vanskelige kjøreforhold i området.

Klokka 11.40 melder politiet at traileren har komet seg videre, og at E6 er åpen for fri ferdsel.