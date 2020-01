Brannen startet på badet

Nyheter

Nødetatene rykket ut til melding om brann i en enebolig på Hovin like før klokka sju fredag morgen. Det var flammer og sterk røykutvikling i boligen i Krogstadvegen.

Én person var i eneboligen, og vedkommende våknet og varslet om at det brant, sier operasjonsleder Wenche Johnsen hos Trøndelag politidistrikt.

Det gikk raskt å få brannen under kontroll. Klokka 8.00 meldte politiet at brannmannskaper lufter ut huset. Som en del av etterforskninga blir det foretatt avhør, og det blir opprettet straffesak. Kvalifisert personell var ventet for å sjekke elektriske installasjoner.

Politiet beskriver de materielle skadene som små.