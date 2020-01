Slik blir de nye åpningstidene ved rådhuset i Midtre Gauldal

Nyheter

- De nye åpningstidene for resepsjon og sentralbord er klokken 09.00 til 15.00, sier Wolden.

De nye tidene gjelder fra 1. januar 2020. Det vil fortsatt være mulig å avtale møter med saksbehandlere utenom åpningstiden.

De gamle åpningstidene var fra 08.00 til 15.00 fra 15. mai til 15. september, og ellers 08.00 til 16.00.

Hovedårsaken til at åpningstiden endres er at kommunens medarbeidere skal få tid til å forberede møter med brukere av kommunens tjenester, slik at de blir tatt imot på en skikkelig måte og at saksbehandlingen effektiviseres.

