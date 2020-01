Skal ha lekt seg med sprit og forårsaket brannskade på kameraten

Nyheter

Litt før klokka 11.30 1. nyttårsdag fikk politiet melding om at en person var skadet på Lundamo. Den skadde er en mann i midten av 20-årene.

- Personene skal ha vært beruset og lekt seg med sprit og flamme. Den ene er blitt skadet, og er kjørt til St.Olavs hospital for behandling, sier operasjonsleder Håvard Høyem i Trøndelag politidistrikt.

Operasjonslederen forteller at det er litt motstridende forklaringer om hva som har skjedd. Mannen i midten av 20-årene skal ha fortalt at kameraten som er et par år yngre, skal ha forårsaket brannskadene han har fått. Dette skal ha skjedd like før politiet ble varslet rett før klokka 11.30. Begge de to involverte er fra Melhus.

- Politiet er på stedet og tar avhør av kameraten til den skadde. Det blir opprettet sak, sier Høyem.