Nyheter

Klokka 04.20 natt til 1. nyttårsdag ble politiet oppringt av en ung mann.

- Innringeren sier at han er blitt slått i ansiktet, og at han har smerter og blør. Han sier at han kjenner gjerningspersonen. Vi ber ham om å få tilsyn av lege, og sier at han skal ringe oss i dag på formiddagen om han vil anmelde forholdet, sier operasjonsleder Håvard Høyem i Trøndelag politidistrikt.

Operasjonslederen opplyser at det ikke er anført i loggen om hendelsen har skjedd ute eller inne.