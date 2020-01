Glatte veier etter væromslag

Nyheter

Bilister som var ute på kjøretur på fylkesveier 1. nyttårsdag fikk erfare at det kunne være blankis. Det gjaldt i alle fall på Gåsbakken der det var glatt både på fylkesveier, kommunale veier og private veier.

Mildværet har også ført til at mye av snøen har smeltet.Onsdag morgen klokka 07 ble det for øvrig målt ni grader på Kotsøy, og dette er uvanlig varmt til å være januar. Meteorologisk institutt melder at det kan bli kraftige vindkast i løpet av de nærmeste dagene. Torsdag og fredag morgen blir det også mildt, og så ventes lavere temperaturer.

Ifølge Meteorologisk institutts målinger var det plussgrader også 1. januar 2019 på Kotsøy målestasjon, men ikke fullt så varmt som i dag.

