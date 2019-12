- Ikke forvent at politi og ambulanse sørger for skyssen

Nyheter

I et innlegg på Facebook-siden til politiet for Melhus, Heimdal og Klæbu ber politiet foreldre/foresatte om å ha en plan for hvordan ungdommene skal komme seg hjem etter nyttårsfesten. Erfaringa til politiet at ungdommene er flinke til å komme seg til samlingsstedene, men mindre flinke til å tenke på hvordan de skal komme seg hjem.

- Tynnkledde, våte og kalde forventer enkelte at vi og ambulansen skal ordne transport for dem. Men ingen av oss har mulighet til å være taxi natt til 1. nyttårsdag. Vi kan kanskje tilby litt varme og et pledd, men vi vet aldri når vi må gripe inn et annet sted. Ambulansen har mer enn nok med dem som har skadet seg, drukket for mye og alt det andre de må ta seg av, forklarer politiet på nettsiden.

Politiet viser til at det er meldt mye nedbør og vind på nyttårsaften. Tidligere i dag kom stasjonssjef Elisabeth E. Eriksen med henstillinga i Trønderbladet om å tenke etter om en skal sende opp nyttårsraketter siden det er meldt vind og dårlig vær.

- Så vår bønn til dere; Legg en plan sammen med ungdommen. En plan som inneholder detaljer om hvordan han eller hun skal komme seg trygt hjem. Ikke forvent at en taxi er ledig det minuttet du trenger det, og ikke forvent at politi eller ambulanse sørger for skyssen. Vårt hovedfokus er å redde liv. Du kan hjelpe oss med å sørge for at det ikke er livet til din ungdom vi må redde, skriver politiet og viser til værmeldinga som viser at det kan bli mye regn og vind.