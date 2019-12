Er dette noe vi helt sikkert må ha i jule- og nyttårshelga?

Nyheter

I vårt bildearkiv har vi funnet dette bildet som er tatt 20. desember 1990. Det viser de mange kransekakene Melhus bakeri skulle levere til jul.

Kransekaker er kanskje ikke like ettertraktet i dag i den formen kakene hadde da. Nå til dags ser det ut til at kransekakestenger er mest populært. Før i tida var kransekaka midtpunkt på festbordet og det var vanlig å pynte med smellbonboner og en figur på toppen. Smellbonboner er nok fortsatt å få tak i. De inneholder gjerne en papirhatt, og en tørr vits som så ut til at den var skrevet en gang på 1960-tallet.

Kaka som også kalles tårnkake, er laget av mandler, melis og egghvite og var selvskreven til jul, barnedåp, konfirmasjon og brylluper i Norge og Danmark. Ifølge Wikipedia skulle bruden og brudgommen sette fingrene på hver sin side av den øverste ringen og løfte sammen. Antall ringer som fulgte med, skulle ifølge Wikipedia være en spådom om hvor mange barn ekteparet skulle få. Kransekake benyttes nok også fortsatt som festkake, men det ser ut til at den ikke er like mye benyttet som tidligere.